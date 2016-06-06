Боевики из артиллерийских установок выпустили 30 снарядов в районе Богдановки – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Горячее всего сегодня было на Мариупольском направлении, где по нашим позициям недалеко от Богдановки российские наемники, нарушая Минские договоренности, провели массированный обстрел из 122-мм самоходных артиллерийских установок, выпустив при этом 30 снарядов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из минометов калибра 82 мм террористы в течение дня обстреливали защитников шахты Бутовка, Опытного и Майорска, а опорные пункты сил АТО возле Марьинки из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что по укреплениям рядом с Сокольниками боевики пытались попасть из противотанкового управляемого ракетного комплекса.

«Из автоматических гранатометов и минометов калибра 82 мм российские наемники открывали огонь вблизи Новоселовки второй, а в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов», - добавили в пресс-центре.