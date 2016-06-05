Обстрел боевиками мирной Николаевки: появились фото последствий

Их выложил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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Напомним, в субботу вечером боевики обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм н. п. Николаевка.

Обстрел был совершен с территории временно оккупированного Докучаевска. "4 июня 2016 российско-террористическими формированиями в период с 22.10 до 23.00 с территории временно оккупированного Докучаевска был открыт огонь из 120 мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями, по н. п. Николаевка", - говорилось в сообщении.