В Луганской ВГА рассказали о последствиях мощного 3-часового обстрела боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера, 30 мая, российские наемники усилили обстрелы пгт Станица Луганская.

Боевики более 3 часов обстреливали поселок из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате во многих местах перебиты линии электропередачи – 30 тыс. абонентов остаются пока без света.

Также был поврежден газопровод низкого давления, но к утру специалистам удалось его отремонтировать.

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Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, террористы из запрещенных 120-мм минометов обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Новотошковка Попаснянского района.

Как отметил руководитель Луганской областной ВГА Юрий Гарбуз, "в Луганской области сейчас находится помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович, который сегодня посетит Станицу Луганскую. Он будет иметь возможность лично увидеть последствия обстрелов. Знаково, что этот обстрел произошел накануне очередного раунда Минских договоренностей".