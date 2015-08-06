В сети появились фото последствий обстрела боевиками Счастья Луганской области

Соответствующие фотографии опубликовал пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Вчера, 5 августа, с 20.45 до 21.22 наблюдатели СЦКК зафиксировали минометный обстрел террористами г. Счастье с направления населенного пункта Веселая Гора. Попытки прекращения огня осуществлялись четыре раза. По результатам обстрела 82-мм минами была повреждена высоковольтная линия (220 кВ) "Лисичанская". Сброс нагрузки на ДТЭК Луганской ТЭС привел к остановке одного из двух включенных блоков. Северная часть Луганской области осталась без света", - отметили в штабе.

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По данным ДТЭК, в течение четырех часов энергетики Луганской ТЭС восстанавливали штатный режим работы электростанции, и уже 6 августа до двух часов ночи северная часть Луганской области получила свет.

Сейчас специалисты магистральных электрических сетей занимаются ремонтом поврежденной высоковольтной линии электропередач. В свою очередь офицеры СЦКК принимают меры для соблюдения режима прекращения огня и безопасного проведения восстановительных работ.