Сутки в зоне АТО: боевики 30 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций украинских военных, из них 13 на Донецком, 12 на Мариупольском и 5 на Луганском направлениях.

Читайте такжеБоевики 16 раз нарушили режим прекращения огня c начала суток: обстреливали из зенитных установок и БМП - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, напряженной остается ситуация в районе Авдеевки, где боевики в течение суток пять раз обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм.

По защитникам шахты Бутовка боевики выпустили около 200 мин, говорится в сообщении штаба.

«В 19.00 в районе н.п. Новоселовка Вторая диверсионно-разведывательная группа в количестве 6 боевиков пытались проникнуть в тыл сил АТО. Успешными действиями украинских военнослужащих намерена диверсантов был сорван», - отмечают в штабе.

Читайте такжеБоевики впервые за последнее время обстреляли позиции сил АТО из "Градов"

Под артиллерийским огнем боевиков оказались укрепления в районе Опитного, а по позициям вблизи Новгородского противник вел огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

На Мариупольском направлении российские наемники обстреливали опорные пункты в районе Новотроицкого из 82 мм минометов, а в районе Красногоровки из крупнокалиберных пулеметов. Также велся обстрел снайперами, резюмируют в штабе.