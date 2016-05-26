В зоне АТО снайперы ранили двоих украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Однако двое получили ранения. Это произошло в результате вражеских снайперских обстрелов под Зайцево и Новотроицким", - сказал спикер.

По его словам, вчера на Луганском направлении около двух часов оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе с. Новозвановка Попаснянского района. Во время обстрелов противник использовал БМП и зенитки. Также вражеская провокация произошла в Станице Луганской. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов.

Представитель АП отметил, что на Донецком направлении, как в прошлые дни, боевые действия велись в Луганском, Зайцево и Авдеевке. В основном противник открывал огонь в темное время суток. Во время обстрелов НВФ использовали минометы, БМП, а также работали снайперы. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 12 обстрелов, в том числе 3 - с применением тяжелого вооружения.

В то же время на Мариупольском направлении обстановка вчера оставалась неизменной - вражеские обстрелы продолжаются по всему фронту - от Красногоровки до Широкино. В частности, под Новотроицким силы АТО успешно уничтожило вражеский ПТУР, который вел огонь по нашим позициям.

В частности, всего вчера на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов.