Турчинов: За сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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"Только за последние сутки в результате обстрелов семеро украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что это наибольшее количество потерь за последний год.

"Ответственность за эти кровавые провокации несет военно-политическое руководство РФ, которое системно и последовательно торпедирует мирный путь решения конфликта и освобождения оккупированных территорий", - подчеркнул он.

В свою очередь представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга отметил, что такие "чрезвычайно тяжелые потери украинские войска понесли по всем трем направлениям".

"Это произошло в результате обстрелов, а также есть случаи подрыва наших бойцов на взрывных устройствах", - добавил он.