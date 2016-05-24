Турчинов: За сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных
За последние сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
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"Только за последние сутки в результате обстрелов семеро украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения", - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что это наибольшее количество потерь за последний год.
"Ответственность за эти кровавые провокации несет военно-политическое руководство РФ, которое системно и последовательно торпедирует мирный путь решения конфликта и освобождения оккупированных территорий", - подчеркнул он.
В свою очередь представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга отметил, что такие "чрезвычайно тяжелые потери украинские войска понесли по всем трем направлениям".
"Это произошло в результате обстрелов, а также есть случаи подрыва наших бойцов на взрывных устройствах", - добавил он.