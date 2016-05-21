В зоне АТО за сутки получили ранения 6 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, 6 получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, один военнослужащий был ранен во время обстрелов вблизи населенного пункта Зайцевое, пятеро - возле Опытного.

Лысенко также сообщил, что незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы преимущественно в темное или вечернее время суток, в том числе за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрелы на Луганском направлении под Трьохизбенкой и Новозваневкой.

На Мариупольском направлении террористы 10 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов, неспокойнее всего было в Новотроицком, Франчуке и Павлополе.

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На Донецком направлении обстрелы были зафиксированы севернее Горловки, в Авдеевке и Опытном.

"Плотность вражеского огня значительно возросла, вчера было выпущено 230 мин со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего на Донецком направлении произошло 7 вражеских обстрелов", - добавил Лысенко.

Ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины, Лысенко сообщил, что вчера в зоне проведения антитеррористической операции было выявлено 7 разведывательных полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков.

Как сообщал УНИАН, вчера на Донбассе российские наемники 20 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих.