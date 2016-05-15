В Дебальцево боевики похитили у своих 10 автоматов и боевую машину пехоты - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, наблюдается дальнейшее снижение уровня морально-психологического состояния российских военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов вооруженных сил РФ, что проявляется в углублении противоречий между офицерским и рядовым составом, росте количества преступлений, связанных с кражами военного имущества, произволе в отношении местного гражданского населения.

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Так, установлено, что группа военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения угнала боевую машину (БМП) с места расположения подразделения в районе н.п. Нижнее Лозовое. Двигаясь на большой скорости на угнанной БМП, они сбили электрическую опору, в результате чего этот населенный пункт остался без освещения.

Кроме того, двое военнослужащих противотанковой артиллерийской батареи 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК украли 10 автоматов АК-74У из комнаты хранения оружия. Командир соединения полковник ВС РФ Бушуев пытается скрыть это преступление от высшего командования.

Командир 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ скрыл факт ранения подчиненного, из-за чего он своевременно не получил медицинскую помощь, что вызвало возмущение со стороны рядового состава подразделения.

Также разведка установила, что командование 2 АК отреагировало на обнародование информации в Интернете о сборе личных средств на восстановление военной техники и на “подарок” командующему 2 АК. За разглашение данной информации кадрового офицера ВС РФ, который занимает должность заместителя командира по тылу 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК, отозвали в штаб Южного военного округа ВС РФ для рассмотрения на аттестационной комиссии. Официальная основание досрочного прекращения командировки офицера на оккупированную территорию – “употребление, незаконное хранение наркотических веществ”.