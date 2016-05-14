В Авдеевской промзоне ранения получили 5 военных
12:57, 14 мая 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, семеро бойцов получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие обстрелов и активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но семь бойцов получили ранения. Эти санитарные потери силы АТО понесли на Донецком направлении", - сказал Лысенко.
Он уточнил, что пятеро военных были ранены в результате обстрелов боевиков в Авдеевской промзоне, еще двое получили ранения из-за подрыва на растяжке в районе населенного пункта Новоселовка-2.
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