В Авдеевской промзоне ранения получили 5 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие обстрелов и активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но семь бойцов получили ранения. Эти санитарные потери силы АТО понесли на Донецком направлении", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что пятеро военных были ранены в результате обстрелов боевиков в Авдеевской промзоне, еще двое получили ранения из-за подрыва на растяжке в районе населенного пункта Новоселовка-2.