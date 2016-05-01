Боевикам приказали захватить промзону Авдеевки до 9 мая - журналист (видео)
Накануне Пасхи военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко побывал в самой горячей сейчас точке войны - Авдеевской промзоне. По его словам, здесь до врага остается несколько сотен метров.
Как объясняет Цаплиенко со ссылкой на данные украинской разведки, главари боевиков отдали своим людям приказ любой ценой захватить промзону до Пасхи, или в крайнем случае до 9 мая, передает ТСН.
Однако, как уверяют десантники, 120-мм "подарками", которые боевики постоянно присылают, захватить промзону не удастся. Кроме того, десантники успокаивают, что расширили свой плацдарм.
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В то же время, потеряв перед праздниками важные позиции, противник начал охоту на маневренную группу гранатометчиков, которая не дает боевикам подойти вплотную к промзоне.
"Охота это, скорее, PR, они охотятся с использованием артиллерийской разведки, артиллерии. К сожалению, от их тактики страдают мирные жители", - рассказал стрелок с АГС "Мирон".