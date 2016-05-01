Боевикам приказали захватить промзону Авдеевки до 9 мая - журналист (видео)

Как объясняет Цаплиенко со ссылкой на данные украинской разведки, главари боевиков отдали своим людям приказ любой ценой захватить промзону до Пасхи, или в крайнем случае до 9 мая, передает ТСН.

Однако, как уверяют десантники, 120-мм "подарками", которые боевики постоянно присылают, захватить промзону не удастся. Кроме того, десантники успокаивают, что расширили свой плацдарм.

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В то же время, потеряв перед праздниками важные позиции, противник начал охоту на маневренную группу гранатометчиков, которая не дает боевикам подойти вплотную к промзоне.

"Охота это, скорее, PR, они охотятся с использованием артиллерийской разведки, артиллерии. К сожалению, от их тактики страдают мирные жители", - рассказал стрелок с АГС "Мирон".