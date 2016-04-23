Борьба за промзону Авдеевки: Бойцы АТО держат оборону под постоянными обстрелами боевиков

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

"С начала сегодняшних суток подконтрольные российской власти бандитские формирования 27 раз вели огонь по подразделениям сил АТО. Горячо было на Донецком и Мариупольском направлениях. В частности, огневые удары из минометов калибра 120 мм были нанесены в направлении наших позиций в Опытном, а в районе Авдеевки враг одновременно применил и минометы калибра 82 мм. Наряду с этим в так называемой промышленной зоне подразделения Вооруженных сил Украины держали оборону в условиях постоянных обстрелов", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, по данным штаба, в районах Марьинки, Березового, Старогнатовки и Зайцевого боевики также нарушали режим тишины, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого террористы стреляли по украинским бойцам из вооружения БМП и противотанковых управляемых комплексов.

В течение дня силы АТО несколько раз открывали огонь, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие в направлении вражеских позиций вблизи Докучаевска, Ясиноватой и Минерального, добавили в штабе.