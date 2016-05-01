За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Авдеевская промзона остается самой горячей точкой в районах проведения антитеррористической операции. Один украинский военный погиб в результате гранатометного обстрела вблизи Светлодарского водохранилища. И еще двое ребят были ранены на Мариупольском направлении", - отметил спикер.

Мотузяник сообщил, что вчера противник дважды нарушал режим тишины вблизи Трехизбенки на Луганском направлении.

Также на Донецком направлении возросло количество обстрелов украинских военных со стороны поддерживаемых РФ террористических формирований. В частности, по словам спикера, вблизи Авдеевки враг вчера применил минометы.

Кроме того, враг возобновил свою активность в районе Светлодарского водохранилища, ведя огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону украинских военных.

На Мариупольском направлении режим тишины нарушался девять раз. В частности, в Марьинке были зафиксированы вражеские провокации с применением миномета калибром 82 мм. Вблизи Широкино противник обстрелял украинские позиции из 120-мм миномета. В Водяном российские террористические силы открывали огонь с использованием боевых машин пехоты.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 27 раз обстреляли позиции украинских бойцов.