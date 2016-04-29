За сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных
За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, ранения получили 3 военных.
Об этом сообщил представитель администрации президента Андрей Лысенко. "За минувшие сутки вследствие обстрелов и активных боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военных нет, но трое получили ранения. Это произошло в поселке Широкино", - сообщил Андрей Лысенко.
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Он отметил, что в течение минувших суток на Луганском направлении противник трижды нарушал режим тишины.
На Донецком направлении был осуществлен один мощный обстрел украинских позиций возле шахты "Бутовка", где в течение около 2-х часов боевики выпустили 40 мин калибра 82 - 120 мм.
На Мариупольском направлении террористы осуществили 10 мощных минометных обстрелов, в результате чего по позициям украинских войск было выпущено более 130 минометных мин разного калибра.
В целом, как отметил Андрей Лысенко, за прошедшие сутки боевики 19 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранение, погибших не было.