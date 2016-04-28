Пункт пропуска "Новотроицкое" остается закрытым из-за боевиков
10:14, 28 апреля 2016Война
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Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области со вчерашнего дня остается закрытым для пропуска людей и транспорта.
Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
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Отмечается, что вчера временно были приостановлены пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в связи с тем, что представители террористических группировок отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении.
«В настоящее время пропуск в обоих направлениях боевики также не осуществляют», - добавили в ведомстве.
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