Пункт пропуска "Новотроицкое" остается закрытым из-за боевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что вчера временно были приостановлены пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в связи с тем, что представители террористических группировок отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении.

«В настоящее время пропуск в обоих направлениях боевики также не осуществляют», - добавили в ведомстве.