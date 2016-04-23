На оккупированных территориях Донбасса вводят услуги чеченского мобильного оператора - разведка
Российские оккупационные власти вводят на временно оккупированных территориях Донбасса услуги чеченского мобильного оператора.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Разведкой установлено, что "российские оккупационные власти продолжают мероприятия по развитию собственной инфраструктуры мобильной связи на временно оккупированных территориях Донбасса в обход международных санкций".
Так, установлено, что "на 23 апреля с.г. запланировано подписание соглашения между российской компанией ОАО "Ростелеком" и оператором связи т.н. ЛНР "Унитарное предприятие "Луганские коммуникации" ("Лугаком"). Согласно условиям соглашения, российский оператор связи будет напрямую предоставлять "ЛНР" коммерческие услуги кабельного телевидения и скоростного доступа к сети Интернет".
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"Одновременно Россия отказалась от прямой передачи "ЛНР" в долгосрочную аренду кодов стационарной и сотовой связи, относящихся к российскому сегменту номеров седьмой всемирной зоны нумерации (такую схему РФ использует в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии). Представители РФ вернулись к исходному варианту – использованию в т.н. ЛНР номерного ресурса чеченского мобильного оператора "Вайнах телеком", - сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По информации ГУР, "на варианте сотрудничества "Лугакома" с "Вайнах телеком" настояла старший вице-президент по управлению бизнесом ОАО "Ростелеком" Лариса Ткачук. По мнению российских экспертов рынка телекоммуникаций, речь может идти о личных мотивах компании "Мегафон", одного из ведущих операторов мобильной связи России, из-за событий 2013 г. "Мегафон" заинтересован в ограничении чеченского оператора мобильной связи, в т.ч. из-за международных санкций, и способен использовать возможности своих инсайдеров в Ростелекоме".
Как известно, отметили в ГУР Минобороны, в 2013 г. власти Чечни призвали жителей республики отказаться от услуг двух национальных операторов мобильной связи РФ, в т.ч. компании "Мегафон", в пользу чеченского провайдера "Вайнах телеком" (на то время имел только лицензии оператора мобильной связи, а реально был Интернет-провайдером), обвинив российские компании в подтасовке результатов виртуального голосования во время конкурса "Россия-10".