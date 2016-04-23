На оккупированных территориях Донбасса вводят услуги чеченского мобильного оператора - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведкой установлено, что "российские оккупационные власти продолжают мероприятия по развитию собственной инфраструктуры мобильной связи на временно оккупированных территориях Донбасса в обход международных санкций".

Так, установлено, что "на 23 апреля с.г. запланировано подписание соглашения между российской компанией ОАО "Ростелеком" и оператором связи т.н. ЛНР "Унитарное предприятие "Луганские коммуникации" ("Лугаком"). Согласно условиям соглашения, российский оператор связи будет напрямую предоставлять "ЛНР" коммерческие услуги кабельного телевидения и скоростного доступа к сети Интернет".

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"Одновременно Россия отказалась от прямой передачи "ЛНР" в долгосрочную аренду кодов стационарной и сотовой связи, относящихся к российскому сегменту номеров седьмой всемирной зоны нумерации (такую схему РФ использует в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии). Представители РФ вернулись к исходному варианту – использованию в т.н. ЛНР номерного ресурса чеченского мобильного оператора "Вайнах телеком", - сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По информации ГУР, "на варианте сотрудничества "Лугакома" с "Вайнах телеком" настояла старший вице-президент по управлению бизнесом ОАО "Ростелеком" Лариса Ткачук. По мнению российских экспертов рынка телекоммуникаций, речь может идти о личных мотивах компании "Мегафон", одного из ведущих операторов мобильной связи России, из-за событий 2013 г. "Мегафон" заинтересован в ограничении чеченского оператора мобильной связи, в т.ч. из-за международных санкций, и способен использовать возможности своих инсайдеров в Ростелекоме".

Как известно, отметили в ГУР Минобороны, в 2013 г. власти Чечни призвали жителей республики отказаться от услуг двух национальных операторов мобильной связи РФ, в т.ч. компании "Мегафон", в пользу чеченского провайдера "Вайнах телеком" (на то время имел только лицензии оператора мобильной связи, а реально был Интернет-провайдером), обвинив российские компании в подтасовке результатов виртуального голосования во время конкурса "Россия-10".