Мобильным оператором "ЛНР" будет управлять чеченская компания – разведка

Мобильного оператора, который обеспечивает связью "ЛНР", передали в управление чеченской компании. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте такжеВ "ДНР" и "ЛНР" выпустят почтовые марки с благодарностью Путину за "гумконвой" – разведка

"С целью частично компенсировать затраты государственного бюджета России на вооруженную агрессию против Украины, представителями российской власти в "ЛНР" принято решение о передаче местного оператора мобильной связи "Лугаком" (унитарное предприятие "Луганские коммуникации") в оперативное управление компании "Вайнах Телеком" (г. Грозный, Чеченская Республика)", - говорится в сообщении.

Проект соглашения предусматривает, что чеченский оператор мобильной связи будет получать 70% дохода от деятельности "Лугакома" и обеспечит номерной ресурс, операционную и техническую поддержку в обход международных санкций.

"С учетом формы и структуры собственности закрытого акционерного общества "Вайнах Телеком", совладельцем которого является министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов, вероятность пополнения российского бюджета таким образом оценивается низкой", - добавили в разведке.