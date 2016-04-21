ГПСУ: отправка Россией 51-го "гумконвоя" на Донбасс - очередное грубое нарушение международного законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что сегодня утром на Донбасс с территории России проследовало две колонны так называемого "гумконвою" в составе 114 автомобилей.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" в очередной раз происходило с грубым нарушением отечественного и международного законодательства, которое регламентирует порядок направления гуманитарных грузов, и представители Международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - заявил он.

Читайте такжеРоссия начала поставлять боевикам на Донбасс автомобильную спецтехнику - пограничники"В ходе визуального наблюдения было установлено, что большинство автомобилей заполнены наполовину, что свидетельствует о декларативности и показушность данной акции", - сказал Слободян, добавив, что некоторые автомобили везли из России мотопомпы и автозапчасти.

Как сообщал УНИАН, Россия сегодня отправила 51-й "гуманитарный конвой" на оккупированный Донбасс.