Россия отправила 51-й "гумконвой" на временно оккупированный Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в составе колоны более 100 автомобилей, которые везут около 1200 тонн "гуманитарных" грузов.

Читайте такжеНа Донбасс отправился "юбилейный" путинский "гумконвой"

"Основная масса груза – это продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, пожарно-техническое имущество, художественная и учебная литература", - утверждают в российском ведомстве.

По данным МЧС России, перед прибытием на госграницу колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев Курган» для прохождения «необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки "гуманитарных операций" по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области.

Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои».

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».