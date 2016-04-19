Тяжела и неказиста жизнь простого террориста

Российско-украинская война на Донбассе еще продолжается. Но русским боевикам, борцам за «русский мир», особенно, первой волны, уже указали их место. И это место – пустыня забвения. Желательно, чтобы никто и никогда больше их не видел, а, в идеале, и не слышал о них.

Прошли времена, когда президент России лично ставил свечки за «героев Новоросии». Все меньше об этом сегменте российского общества вспоминает российский телевизор. А ведь еще совсем недавно многие из них были главными персонажами пропаганды, и россияне упивались красочными, пусть и выдуманными, рассказами о борьбе с «украинскими фашистами».

Получается, что словосочетание «русские своих не бросают» - откровенная ложь

Оказалось, что дома эти «герои» никому не нужны, как и «русские патриоты», попавшие в плен к украинским военным и сейчас отбывающие наказание в тюрьмах. Тут вчерашние звезды пропагандистских телесюжетов и заподозрили, как говорится, «зраду»: бывший главарь боевиков Игорь Гиркин вообще назвал происходящее «выдающейся подлостью» российских властей. Ведь получается, что словосочетание «русские своих не бросают» - откровенная ложь.

По данным самих российских боевиков, называющих себя «ветеранами Донбасса», в Украине сотни граждан России отбывают наказание за участие в войне против украинской армии. Очевидно, это те, кто, по словам постпреда РФ при ОБСЕ, поехали в Украину к родственникам «и потерялись». И это, не считая еще большего количества украинских коллаборантов, уверовавших в «русских мир». В Москве их с любовью называют «политическими заключенными», которые с оружием в руках боролись против своей страны – ради соседней. Судьба этих личностей никого не интересует ни в России, ни в террористических объединениях на Донбассе, за которые они, по сути, и проливали кровь. Их вычеркнули из новой жизни. Используя лексику самих боевиков – обнулили.

Никто не собирается их вызволять, спасать или хотя бы менять. Для украинских властей, кстати, проблема этого «обменного фонда», состоящего из террористов, в том, что эти лица не нужны России. Если вспомнить историю торгов за Надежду Савченко – так российскую сторону заинтересовал лишь оружейный барон Виктор Бут, отбывающий наказание в США. Бут, а не кто-либо из «защитников русского мира». И только недавно в РФ начали думать об обмене ставших известными благодаря украинским СМИ российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.

Семьи погибших и покалеченных «борцов» прогнозировано не получили ни социальных пособий, ни льгот, ни статуса.

Но для сами «героев-террористов» проблема еще и в том, что, по возвращению в Россию, оказывается, их никто не ждет, а, в случае попытки получить какие-то блага за свои «геройства» или пенсию за потерянную руку-ногу, им отвечают: «мы вас туда не посылали». В ответ из уст боевиков и их пособников можно услышать мнение – дескать, так как в России нет независимых СМИ и они работают по указке Кремля, то все, что россияне увидели в телевизоре, можно воспринимать как официальную позицию – в том числе, как призыв властей отправляться «защищать Россию, русских и интересы русского мира». Возможно, так оно и есть – однако, спустя два года этим людям категорично поясняют: смотрящие телевизор его поняли ошибочно, никто на самом деле не говорил, что «Родина ждет». И тем более, не обещал, что «Родина не забудет».

Семьи погибших и покалеченных «борцов» прогнозировано не получили ни социальных пособий, ни льгот, ни статуса. А самое главное, эти лица не получили моральной поддержки – их «подвиг» в итоге свелся к убийству и грабежу. А ведь хотелось-то ходить героями, чтоб гвоздички к праздникам детки дарили...

По иронии судьбы, из-за всего этого именно Гиркин становится чуть ли ни единственным реальным оппонентом и настоящим критиком Кремля и лично его хозяина. Да, в России «недобитые либералы» ругают Путина за экономическую политику и агрессивные внешнеполитические шаги, но вот лишь гиркинцы обвиняют его в предательстве русских. А это – куда серьезней для разгоряченного собственным «величием и победами» российского общества. Месседж простой: не можешь воевать и убивать для «защиты» русских – слезай с трона.

Враги Украины, вернувшись в Москву и другие российские города, начинают открыто восхищаться украинским государством, против которого они воевали. Украина сделала все, что могла, для возвращения домой Надежды Савченко, и есть все основания предполагать, что эта история может иметь счастливый конец. Украинские ветераны – настоящие герои и пример для всего общества у себя на Родине.

А что в России? Эта категория людей, «навоевавшись», уже попала в полную изоляцию. И еще через год-другой им перестанут даже подавать милостыню в метро, так как будут презирать участников этой войны.

Роман Цимбалюк, Москва