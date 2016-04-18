Под Волновахой украинские военные сбили беспилотник производства РФ (видео)

Сотрудники военной контрразведки СБУ изучают информацию с носителей российского беспилотника, сбитого подразделениями сил антитеррористической операции неподалеку от Новоселовки в Волновахском районе. Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

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Беспилотник "ZALA 421-04M" российского производства упал на минное поле, поэтому его доставка к специалистам заняла определенное время. Аппарат этого типа, в частности, предназначен для наблюдений при сложных метеоусловиях и сброс небольших грузов, пояснили в СБУ.

"Террористические группировки регулярно используют беспилотники в этом районе, нарушая Минские договоренности. Сотрудники спецслужбы неоднократно фиксировали после полетов БПЛА рост интенсивности обстрелов украинских военных вблизи села Гранитное", - добавили в пресс-службе.

Сейчас с беспилотником работают технические специалисты СБУ, которые проверят содержание видео и фото-файлов, которые были на флеш-носителях аппарата.

Как сообщал УНИАН,за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и трое получили ранения.