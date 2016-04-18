Боевики из минометов и ПТРК обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В течение минувших суток боевики 79 раз открывали огонь вдоль всей линии фронта. В частности, из минометов калибров 120-мм и 82-мм в направлении Авдеевки - 4 раза, Зайцево – 3, два обстрела позиций наших войск произошли в районе Шахты Бутовка и по одному вблизи Красногоровки, Песков, Опытного, Березового и Крымского.

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"В районе Тарамчука наши опорные пункты вместе с минометами были обстреляны также из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В районе Лебединского враг применил противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), а в Майорске и Опытном - вел огонь из вооружения БМП", - отметили в пресс-центре.

В сообщении говорится, что также было неспокойно в районах Луганского, Широкино, Марьинки, Невельского, Верхнеторецкого. Здесь незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим тишины, используя стрелковое оружие и гранатометы.

"С целью удержания своих позиций украинские военные 18 раз открывали огонь в ответ", - подытожили в пресс-центре.