Bellingcat: Россия более 300 раз обстреляла украинскую территорию из "Градов"

Об этом руководитель международной организации журналистских расследований Bellingcat рассказал немецкому телеканалу ARD, передает ZN.ua.

"Мы исследовали атаки лета 2014 года в Украине. Много говорило о том, что обстрелы проводились с другой стороны границы, из России, но не хватало доказательств", – сообщил Хиггинс.

По его словам, на основе спутниковых данных удалось установить факты вооруженной агрессии России. С помощью Google Maps можно увидеть, что с июля 2014 года российские "Грады" сотни раз открывали огонь по территории Украины. На тех же картах можно найти замаскированные позиции российских РСЗО.

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Российские военные вели огонь как минимум в пяти направлениях, уточнил глава Bellingcat. Об этом свидетельствуют не только данные Google Maps, но и видео, опубликованные в интернете, а также свидетельства очевидцев в социальных сетях. Напомним, летом 2014 года российские РСЗО с территории Ростовской и Белгородской областей неоднократно обстреливали позиции сил АТО на Донетчине и Луганщине.