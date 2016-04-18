Bellingcat: Россия более 300 раз обстреляла украинскую территорию из "Градов"
Летом 2014 года с территории России было совершено более 300 обстрелов украинской территории из установок реактивных систем залпового огня.
Об этом руководитель международной организации журналистских расследований Bellingcat рассказал немецкому телеканалу ARD, передает ZN.ua.
"Мы исследовали атаки лета 2014 года в Украине. Много говорило о том, что обстрелы проводились с другой стороны границы, из России, но не хватало доказательств", – сообщил Хиггинс.
По его словам, на основе спутниковых данных удалось установить факты вооруженной агрессии России. С помощью Google Maps можно увидеть, что с июля 2014 года российские "Грады" сотни раз открывали огонь по территории Украины. На тех же картах можно найти замаскированные позиции российских РСЗО.
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Российские военные вели огонь как минимум в пяти направлениях, уточнил глава Bellingcat. Об этом свидетельствуют не только данные Google Maps, но и видео, опубликованные в интернете, а также свидетельства очевидцев в социальных сетях. Напомним, летом 2014 года российские РСЗО с территории Ростовской и Белгородской областей неоднократно обстреливали позиции сил АТО на Донетчине и Луганщине.