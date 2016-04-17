Боевики из минометов обстреливали позиции сил АТО возле Авдеевки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В районе Песков произошли три обстрела наших позиций из запрещенного оружия, в направлении Майорска и Зайцево по два, соответственно в Березовом и Марьинке – по одному", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики из минометов обстреляли Авдеевку - штабЭпицентром сосредоточения огня незаконных вооруженных формирований остается Авдеевка. Именно здесь враг совершил 15 обстрелов, используя минометы калибров 82 и 120 мм. Особая активность бандитских формирований фиксируется с наступлением сумерек и в ночное время.

"В целом в течение минувших суток враг 50 раз открывал огонь по нашим опорным пунктам, что на 11 меньше по сравнению с предыдущим периодом", - отмечается в сообщении.

Силы АТО продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи обороны. Они вынуждены были 8 раз открывать ответный огонь , чтобы не допустить прорыва наемников.