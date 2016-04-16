За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный
12:59, 16 апреля 2016Война
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Военный получил ранение в результате обстрелов украинских позиций под Авдеевкой.
За сутки погибших среди украинских военных нет / facebook.com/theministryofdefence.ua/
В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский воин не погиб, но один получил ранения", - сказал Лысенко. Он отметил, что произошло это в результате обстрелов украинских позиций под Авдеевкой.
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