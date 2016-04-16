За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: боевики более 60 раз обстреляли украинских военных

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский воин не погиб, но один получил ранения", - сказал Лысенко. Он отметил, что произошло это в результате обстрелов украинских позиций под Авдеевкой.