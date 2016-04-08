В минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 12 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один наш воин погиб, еще 12 получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 70 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.

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