В минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 12 получили ранения
12:45, 08 апреля 2016Война
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В минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 12 получили ранения.
За минувшие сутки погиб 1 боец, 12 ранены / facebook.com/bochkala
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один наш воин погиб, еще 12 получили ранения", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 70 раз обстреляли украинских военных на Донбассе.
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