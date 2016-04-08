Зона АТО: боевики 70 раз обстреляли украинских военных, под Мариуполем – из САУ

За прошедшие сутки при поддержке страны-агрессора незаконные вооруженные формирования 70 раз открывали огонь по силам АТО из различного оружия. Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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По данным штаба, на Донецком направлении нарушения режима тишины произошли возле Авдеевки, Луганского, Песков, Опытного, Невельского, Верхнеторецкого, Артемово, Каменки, Светлодарска и Богуславского. Как и раньше, враг использует минометы калибров 120мм и 82мм в сочетании с гранатометами, пулеметами и стрелковым оружием.

Кроме того, нарушая Минские договоренности на Мариупольском направлении, кроме запрещенных минометов в районе обороны Павлополя боевики вели огонь из самоходных артиллерийских установок в направлении Новотроицкого.

На Луганщине по украинским бойцам боевики стреляли из гранатометов различных систем в районе Трехизбенки, а в Станице Луганской раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

"За указанный период силы АТО 19 раз открывали ответный огонь, при этом применяя исключительно оружие малого калибра", - добавили в штабе.

Как сообщалось, вчера террористы не прекращали обстрелов Авдеевки, бойцы АТО трижды ответили огнем на провокации.