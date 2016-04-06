Отчет ОБСЕ: на Донетчине растет уровень насилия, карты заминированных участков до сих пор не созданы

Об этом говорится в недельном отчете миссии по состоянию на 6 апреля.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала рост насилия, в частности, в Донецкой области. Более половины всех нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных в Донецкой области, произошли в районе Ясиноватой и Авдеевки. Значительные боевые действия произошли в Светлодарске, в районах к северо-западу от Донецка и Донецкого аэропорта. СММ также отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Также наблюдатели отмечают, что ситуация в Луганской области остается относительно спокойной, за исключением вспышки насилия 31 марта и 1 апреля в районах Первомайска и Стаханова.

"СММ продолжает фиксировать наличие и использование запрещенного оружия в зоне безопасности", - отмечают наблюдатели.

При этом представители мониторинговой миссии обращают внимание на рост проблемы наличии неразорвавшихся мин и боеприпасов.

"Сроки, согласованные в Минске относительно окончания работ по обозначению, ограждению и подготовке карт заминированных участков возле гражданских пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения, истекли 31 марта. Сейчас СММ не увидела никаких систематических усилий сторон по выполнению этих действий", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, миссия ОБСЕ наблюдала за ситуацией с мирными жителями возле контрольно-пропускного пункта в городе Золотое. Наблюдатели обратили внимание, что Вооруженные Силы Украины объявили об открытии нового контрольного пункта въезда-выезда, что позволит мирным жителям пересекать линию разграничения.

"Однако вооруженные члены «ЛНР», ссылаясь на соображения безопасности, не разрешили им пройти. Таким образом, более 300 мирных жителей оказались на дороге между блокпостами", - заявили в миссии.

В итоге СММ связалась с представителями украинской власти относительно организации перевозки этих мирных жителей, среди которых было много пожилых людей, обратно в контролируемые правительством районы.