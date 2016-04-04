В зоне АТО боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00. «Сегодня в зоне боевых действий количество обстрелов сил АТО по сравнению со вчерашним днем увеличилось с 6 до 35. Бандитские формирования вновь нанесли огневые удары по позициям украинских воинов, используя запрещенное Минскими договоренностями оружие», - сообщили в штабе.

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В частности, в районе Авдеевки из минометов калибра 82 мм боевики 4 раза обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, возле Новгородского - дважды и Новозвановки – один раз. Обстрелы опорных пунктов в направлении вышеупомянутых позиций продолжались и из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме этого, российские наемники неоднократно применяли против украинских бойцов сосредоточенный огонь из оружия различных калибров в направлении Опытного, Широкино, Красногоровки, Станицы Луганской, Зайцево и Новотроицкого.

С целью противодействия врагу военнослужащие Вооруженных сил Украины трижды открывали ответный огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской, добавили в штабе.