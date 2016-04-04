В зоне АТО за сутки погибших среди украинских военных нет, трое ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, однако трое наших бойцов получили ранения", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировали более 20 обстрелов, горячее всего было в Авдеевке.