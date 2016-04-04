В зоне АТО за сутки погибших среди украинских военных нет, трое ранены
12:59, 04 апреля 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, трое ранены.
В зоне АТО за сутки обошлось без погибших среди украинских военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, однако трое наших бойцов получили ранения", - сказал Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировали более 20 обстрелов, горячее всего было в Авдеевке.
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