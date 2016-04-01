Боевики продолжают провокационные обстрелы Авдеевки из запрещенного оружия - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Незаконные вооруженные формирования ведут систематический провокационный огонь по подразделениям Вооруженных Сил Украины из "крупного калибра". Тяжелое вооружение пророссийские наемники применяют и в отношении жителей так называемых отдельных районов Донецкой области (ОРДО), которые сейчас неподконтрольны Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что боевики хотят посеять панику среди мирного населения оккупированных территорий.

"Грубо нарушая Минские договоренности враг имеет цель не только ослабить позиции украинских войск, но и посеять панику среди населения ОРДО, обвиняя украинскую сторону в пренебрежении любых сделок, и улаживании конфликта мирным путем", - подчеркнули в штабе.

Найманці готові нехтувати найціннішим – життям і здоров’ям мирних мешканців заради нікчемних планів кремляЗ 19:00 на... Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, March 31, 2016

Как сообщал УНИАН, боевики в течение прошлого дня 37 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.