Троих российских генералов, которые выполняли преступные приказы на Донбассе, отправили в Сирию – разведка (фото)

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Установлено, что несколько генералов ВС РФ, которые выполняли преступные приказы военно-политического руководства России на временно оккупированных территориях востока Украины, направлены на руководящие должности в группировку войск ВС РФ в Сирии для передачи “опыта” совершения военных преступлений: организации обстрелов жилых кварталов, школ и больниц, пыток военнопленных, незаконного задержания мирных жителей, использования кадровых военных и боевой техники без знаков отличия и государственной принадлежности", - сообщает украинская разведка.

Читайте такжеВ разведке рассказали о потерях военных ВС России под Авдеевкой

В частности, по информации разведки, на должность заместителя командующего по комендатурам группировки ВС РФ в Сирии (авиабаза Хмеймим, Сирия) прибыл генерал-полковник Александр Ленцов, который в 2014-2015 годах, находясь на должности заместителя командующего Сухопутными войсками ВС РФ, выступал непосредственным координатором боевого применения 1 (Донецк, Украина) и 2 (Луганск, Украина) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного военного округа (Ростов на Дону, Россия) ВС РФ на временно оккупированных территориях востока Украины.

На должность заместителя командующего по безопасности приграничных территорий группировки войск ВС РФ в Сирии (авиабаза Хмеймим, Сирия) прибыл генерал-майор Алексей Завизьон, который в 2015 году находился на должности командующего 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, а по окончании срока пребывания передал пост командующего 1 АК ВС РФ генерал-майору В.Асапову.

На должность начальника ракетных войск и артиллерии группировки войск ВС РФ в Сирии (авиабаза Хмеймим, Сирия) прибыл генерал-майор ВС РФ Степан Ярощук, бывший начальник ракетных войск и артиллерии Южного ВО ВС РФ, который несет ответственность за боевое применение ракетных войск и артиллерии на временно оккупированных территориях Донбасса с начала вооруженной агрессии России против Украины, а также за обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины, мирного населения и объектов инфраструктуры с территории России.