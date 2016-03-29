В районе Авдеевки погибли двое российских военных - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки: 27 марта во время выхода в составе диверсионно-разведывательной группы получили ранения четыре российских военнослужащих 11 ОМСП. 28 марта во время минирования местности в результате неосторожного обращения с минно-взрывными средствами погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк)", - сообщает украинская разведка.