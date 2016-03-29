В районе Авдеевки погибли двое российских военных - разведка
12:50, 29 марта 2016Война
2257
За два дня в районе Авдеевки погибли двое российских военных.
В Авдеевке российские военные продолжают нести потери / irivne.info
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Читайте такжеБоевики пытаются создать очередной "котел": на этот раз - в Авдеевской промзоне (видео)
"Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки: 27 марта во время выхода в составе диверсионно-разведывательной группы получили ранения четыре российских военнослужащих 11 ОМСП. 28 марта во время минирования местности в результате неосторожного обращения с минно-взрывными средствами погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк)", - сообщает украинская разведка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter