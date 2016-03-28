На Луганщине СБУ предотвратила диверсию боевиков: обнаружила огнемет производства РФ в боевом состоянии (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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В частности, как говорится в сообщении, вблизи села Орехово Попаснянского района на Луганщине правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Он был в боевом состоянии и направлен в сторону автотрассы, по которой систематически проезжает военная техника Вооруженных сил Украины, отметили в СБУ.