На Луганщине СБУ предотвратила диверсию боевиков: обнаружила огнемет производства РФ в боевом состоянии (фото)

17:22, 28 марта 2016
Война
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Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ предотвратили диверсии боевиков против украинских военных.

СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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В частности, как говорится в сообщении, вблизи села Орехово Попаснянского района на Луганщине правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Он был в боевом состоянии и направлен в сторону автотрассы, по которой систематически проезжает военная техника Вооруженных сил Украины, отметили в СБУ.

sbu.gov.ua
sbu.gov.ua

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