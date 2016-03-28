В разведке сообщили об очередных потерях среди российских военных на Донбассе
13:51, 28 марта 2016Война
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Вблизи Широкино и Коминтерново 5 российских военных, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп, получили ранения.
В разведке сообщили о 5 раненых на Донбассе российских военных / youtube.com
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"Зафиксированы очередные потери личного состава разведывательных подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ. 25-26 марта в районе Широкино и Коминтерново получили ранения пять российских военнослужащих, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще семеро получили ранения.
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