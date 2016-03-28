За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, семеро были ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб и семеро получили ранения", - заявил Лысенко.

Представитель АП также отметил, что на луганском направлении боевики совершили вооруженную провокацию в Попаснянском районе, вблизи поселка Новозвановка.

Кроме того, по словам Лысенко, на мариупольском направлении, "вблизи Новотроицкого враг применил миномет калибром 120-мм".

"Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины в Марьинке, Тарамчуке и Широкино. Всего на мариупольском направлении произошло 5 вражеских обстрелов", - добавил Лысенко.

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Как ранее сообщал УНИАН, украинская разведка узнала о планах российско-террористических войск на Донбассе устроить масштабные провокационные обстрелы сил АТО с целью вызвать ответный огонь.