На Луганщине диверсанты штурмовали позиции одного из опорных пунктов сил АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сообщении, «пренебрегая Минскими соглашениями, бандитские группировки прибегли к новым провокациям на Донецком направлении, открыв огонь по позициям украинских воинов из ствольной артиллерии 122 калибра. В течение двух часов по укреплениям украинских воинов вблизи Зайцево и Майорска было осуществлено 65 выстрелов».

В пресс-центре также подчеркивают, что прицельный огонь врага по силам АТО было сосредоточено и в направлении Авдеевки, Луганского, Ленинского, Опытного, Новгородского. Здесь противник использовал минометы 120 и 82 калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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С целью удержания своих позиций украинским защитникам пришлось несколько раз открывать огонь в районе Авдеевки.

«А на Мариупольском направлении, вблизи Марьинки, по нашим позициям снова «работал» снайпер», - отмечается в сообщении.

В пресс-центре также сообщают, что «в Луганской области, деятельность по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп противника дала свои результаты. Так, используя стрелковое оружие вблизи Нижнетеплого, боевики попытались штурмом взять позиции одного из опорных пунктов сил АТО. Благодаря слаженности и мгновенной реакции военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые сразу открыли огонь, враждебные планы были сорваны».