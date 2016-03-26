На Луганщине диверсанты штурмовали позиции одного из опорных пунктов сил АТО
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. В течение дня пророссийские наемники 16 раз открывали огонь по укреплениям бойцов Вооруженных Сил Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается в сообщении, «пренебрегая Минскими соглашениями, бандитские группировки прибегли к новым провокациям на Донецком направлении, открыв огонь по позициям украинских воинов из ствольной артиллерии 122 калибра. В течение двух часов по укреплениям украинских воинов вблизи Зайцево и Майорска было осуществлено 65 выстрелов».
В пресс-центре также подчеркивают, что прицельный огонь врага по силам АТО было сосредоточено и в направлении Авдеевки, Луганского, Ленинского, Опытного, Новгородского. Здесь противник использовал минометы 120 и 82 калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
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С целью удержания своих позиций украинским защитникам пришлось несколько раз открывать огонь в районе Авдеевки.
«А на Мариупольском направлении, вблизи Марьинки, по нашим позициям снова «работал» снайпер», - отмечается в сообщении.
В пресс-центре также сообщают, что «в Луганской области, деятельность по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп противника дала свои результаты. Так, используя стрелковое оружие вблизи Нижнетеплого, боевики попытались штурмом взять позиции одного из опорных пунктов сил АТО. Благодаря слаженности и мгновенной реакции военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые сразу открыли огонь, враждебные планы были сорваны».