В Администрации президента назвали сроки новой демобилизации

Демобилизация военнослужащих, призванных во время так называемой «четвертой очереди» частичной мобилизации зимой 2015 года, будет проведена в марте - апреле текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих, которые были призваны во время четвертой очереди частичной мобилизации зимой прошлого года. Демобилизация будет проведена в марте-апреле 2016 года", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время так называемой «четвертой очереди» частичной мобилизации, которая началась в январе 2015 года и продолжалась 90 дней. Ожидается, что будут уволены в запас 45 тысяч военнослужащих.

Глава государства также отметил успешность кампании по заключению контрактов с военнослужащими, которая ведется значительно более высокими темпами по сравнению с прошлыми периодами. Президент подчеркнул, что государством обеспечивается достойный уровень денежного содержания военнослужащих. Солдат получает денежное довольствие вне зоны АТО не менее 7 тыс. грн, а в зоне АТО – 11 тыс. грн.

Порошенко выразил убеждение, что уже с начала этого года будет заключено около 14 тыс. контрактов с военнослужащими на прохождение службы в украинских войсках.