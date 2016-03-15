СБУ заочно сообщила о подозрении в шпионаже и терроризме российскому ГРУшнику из Самары (фото)

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, следователи СБУ обоснованно подозревают жителя Самары по прозвищу «Старшина» в шпионаже и создании террористической группы (ч. 1 ст. 114 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Биктагиров как координатор деятельности диверсионных групп террористов «ДНР», в течение 2014-2015 годов создал и руководил агентурной сетью из числа пророссийски ориентированных граждан.

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Его информаторы собирали данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и ротации, времени выдвижения на позиции украинских подразделений. Затем эта информация использовалась в проведении подрывной деятельности против органов государственной власти и воинских подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции.

В отношении российского шпиона и террориста продолжается заочное досудебное расследование.