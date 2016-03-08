За сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За сутки, что прошли, погибших украинских военнослужащих не было, однако трое наших бойцов были ранены. Это произошло вблизи Авдеевки, Песков и Опытного (Донецкая область - УНИАН). Во всех случаях наши военнослужащие получили ранения из-за преступных обстрелов со стороны боевиков», - сказал Мотузяник.

Также, по его данным, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 54 обстрела украинских позиций со стороны боевиков, произошло 1 боевое столкновение.