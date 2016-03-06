Штаб: За сутки боевики 52 раза открывали огонь, больше всего обстрелов - на Донецком направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"По позициям ВСУ российские наемники вели огонь из минометов и артиллерии большого калибра, выпустив при этом около 150 мин и 22 снаряда. Самой сложной обстановка была в районе Авдеевки. Враг в течение дня и до полуночи обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия укрепления сил АТО в районе н.п. Новгородское, Троицкое, Луганское, Широкино, Майорск, Зайцево и Новозвановка. Снайперы российских террористов вели огонь вблизи Песков и Старогнатовки", - говорится в сообщении.

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Напряженной остается обстановка в районе Марьинки. Контрольный пункт «Марьинка» обстрелял вражеский снайпер, отметили в штабе.

"Неприцельный огонь боевики вели в направлении наших укреплений из минометов вблизи позиции «Зенит» на окраине Авдеевки и со стороны временно оккупированного Первомайска по Богуславскому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции украинских бойцов рядом с Песками, Опытним, Луганским, Новозвановкой и Троицким. С полуночи активность врага существенно снизилась", - говорится в сообщении сообщении.