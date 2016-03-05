На Мариупольском направлении боевики понесли значительные потери - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, противник провел серию минометных обстрелов сразу на нескольких участках фронта на Мариупольском направлении – в Старогнатовке, Чермалыке и Широкино (всего было выпущено более 80 мин).

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«На этом направлении в темное время суток произошло боевое столкновение сил АТО с вражеской ДРГ. В результате слаженных действий военнослужащих Вооруженных сил Украины разных родов войск, противник в этом бою понес тяжелые потери – до 30 человек убитыми. К сожалению, во время боевого столкновения с оккупантами погибли 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины», - сообщил Лысенко.

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В Марьинке, по словам Лысенко, вчера было относительно спокойно – зафиксирована лишь одна провокация боевиков.

Всего на Мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 7 эпизодов нарушения режима тишины со стороны НВФ.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения.