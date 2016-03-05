В Пентагоне подсчитали, сколько миллионов помощи США выделили Украине

От начала конфликта на Донбассе США предоставили Украине помощь на 265 миллионов долларов. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

"С начала конфликта США предоставили Украине помощь на 265 миллионов долларов. Эти средства пошли на проведение учений и на разное оборудование – от радарных установок до приборов ночного видения, раций, автомобилей и патрульных лодок", - подчеркнул Карпентер.

При этом, Карпентер считает, что разделять помощь на категории летальное или не летальное не совсем верно.

"Нужно понимать, какие военные возможности должна иметь Украина в будущем. Наша задача – научить украинские силы, сделать их более боеспособными, а позже – совместимыми со стандартами НАТО", - сказал он.

На вопрос о том, правда ли, что США рассматривают возможность предоставить летальную оружие Украине через другие страны, он сказал: "Нет, неправда. Я думаю, вы могли убедиться, что мы открыты относительно помощи, которую мы оказываем Украине. Поэтому мы не делаем никаких попыток предоставить Украине оружие через другие страны".

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Напомним, что командующий Европейского командования Вооруженных сил США генерал Филипп Бридлав считает, что РФ продолжит боевые действия на Донбассе, чтобы держать Украину в напряжении. Он также обратил внимание на необходимость предоставления американской помощи для Украины, в том числе летального и нелетального, а также проведения учений для усиления ее оборонных возможностей.