Генерал Бридлав обратился с рекомендациями к правительству США по предоставлению Украине оружия

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook со ссылкой на «Голос Америки».

Выступая на слушаниях Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, Бридлав отвечал на ряд вопросов законодателей, в том числе о предоставлении Украине оружия.

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Командующий силами НАТО рассказал о наращивании военной силы в Европе для защиты от потенциальной угрозы со стороны России.

Бридлав предложил создать силы быстрого реагирования с возможностью мгновенного наращивания присутствия в случае агрессии и создания системы ротации, чтобы поддерживать это присутствие.

В ходе слушаний возник вопрос защиты Украины, в частности о предоставлении стране оружия. Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн прямо спросил, ожидает ли генерал Бридлав, что Россия усилит агрессию против Украины, и когда Вашингтон предоставит Украине оружие. «Предвидите ли Вы, что Россия усилит военную активность на востоке Украины? Поддерживаете ли Вы предоставление оружия в Украине?», - спросил Маккейн.

«С передовой в Украине поступают сообщения об увеличении количества атак. За последние 24 часа была зафиксирована 71 атака. Более 450 нападений за последнюю неделю. Есть несколько моментов, которые нас особенно беспокоят. Напряжение происходит в местах, которые долгое время были относительно спокойными, например возле Луганска. Также эти атаки включают вооружение, которое было запрещено предварительным договоренностям: калибр, размер и радиус действия. Я убежден, Россия будет усиливать или ослаблять давление на контактной линии, чтобы давить на Киев, требуя от него первым выполнить его часть договоренностей, что для Киева трудно сделать», - заявил генерал Бридлав.

Однако, не получив конкретного ответа, сенатор Маккейн вновь обратился к командующему силами НАТО: «Итак, как Вы думаете, должны ли мы предоставить защитное вооружение Киеву?».

«Я уже говорил ранее, мы не должны исключать никаких инструментов. Россия использует все инструменты государственной силы против Украины: деньги, дипломатию, информационные, военные и экономические ресурсы. Россия давит, используя все эти инструменты. Поэтому в этой военной плоскости я не думаю, что мы можем отбросить какие-то инструменты из нашего арсенала. И я представил соответствующие рекомендации правительству», - сказал генерал.

Член Комитета по вооруженным силам сенатор от штата Нью-Гемпшир Келли Айотт спросила у генерала, когда именно он представил такие рекомендации администрации Барака Обамы.

Бридлав ответил, что сделал это несколько недель назад, но пока не получил окончательного ответа.

«Вот в чем дело», - заявила сенатор Айотт.

«Ситуация требует немедленной реакции. Россия - это проблема. Вы представили свои рекомендации. Этот комитет более года назад согласился: нужно предоставить вооружение Украине, чтобы украинцы могли себя защитить. Но этого пока не произошло. Поэтому я хочу призвать администрацию поддержать Украину, принять во внимание Ваши рекомендации. Надо действовать без промедлений. Мы видим, как Россия нарушила Будапештский меморандум, и видим агрессию России. Время поддержать народ Украины», - подчеркнула сенатор.