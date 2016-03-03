Миссия ОБСЕ приветствует соглашения о разминировании и прекращении учений на Донбассе

Об этом говорится в заявлении Апакана, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В нем отмечается, что как координатор от ОБСЕ во время заседаний рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Апакан способствовал разработке обоих решений.

"Специальная мониторинговая миссия приветствует оба решения и поможет поддержать их воплощение путем мониторинга и отчетности, согласно своему мандату", – заявил Апакан.

"Меморандум, одобренный в Минске в сентябре 2014 года, предусматривает создание зоны безопасности, где не применяется оружие. Украинцы в Донецкой и Луганской областях до сих пор живут в опасной и иногда смертельно опасной среде", – сказал Апакан.

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По его словам, эти решения обеспечивают основу, благодаря которой все вовлеченные стороны могут способствовать безопасности.

"Подписанты призвали прекратить учения с боевой стрельбой вблизи линии разграничения, а также принять меры для уменьшения уровня угрозы, которую представляют мины, что, в свою очередь, позволит провести ремонт жизненно важных объектов инфраструктуры. СММ будет поддерживать всех вовлеченных в их усилиях, направленных на нормализацию, а также наблюдать и отчитываться о прогрессе непредвзято и объективно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала соглашение о технических аспектах завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения, а также о прекращении учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что маркировка территорий для разминирования на Донбассе возможна только после прекращения провокаций со стороны оккупационных войск РФ.