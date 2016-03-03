В Луганской ОВГА подозревают, что Россия собирается захватить КПП "Меловое-Чертково"

Об этом сообщил заместитель председателя обладминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

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В поселке Меловое с 1992 года функционирует межгосударственный пункт пропуска автомобильного сообщения "Меловое (Украина) - Чертково (РФ)", который, учитывая существующие географические инфраструктурные особенности, фактически расположен на территории РФ (между населенными пунктами границу на некоторых участках является условной, поскольку 3 километра она тянется по сельской улице Дружбы народов).

"По имеющейся информации, правительство РФ выделило средства для переселения лиц, проживающих в Чертково по уул. Дружбы народов. В настоящее время такие меры уже проводятся. Таким образом, существует угроза "отжатия" пункта пропуска в Меловом так называемыми "зелеными человечками", - отметил Клименко.

Он добавил, что с целью предупреждения провокаций Госпогранслужба Украины инициировала совещание в Меловской райгосадминистрации, на котором было принято решение о возможном размещении пункта пропуска "Меловое" на участке коммунального предприятия "Старобельсквода" в случае решения вопроса передачи указанного участка в собственность Меловской РГА.

Руководство области поддержало инициативу Госпогранслужбы и Луганской таможни относительно необходимости переноса пункта пропуска на украинскую территорию.