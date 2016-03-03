В зоне АТО продлили режим работы КПВВ

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"С 2 марта 2016 г. контрольные пункты въезда/выезда в зоне проведения АТО переводятся на весенний режим работы, тем самым увеличивая временной промежуток их деятельности", - говорится в сообщении.

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В частности отмечается, что КПВВ осуществляют пропуск граждан с 7:00 до 18:30.

З 2 березня 2016 р. контрольні пункти в’їзду/виїзду в зоні проведення АТО переводяться на весняний режим роботи, тим сам... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Украина возобновила работу пункта пропуска Зайцево, а 22 февраля - КПВВ "Марьинка". Эти пункты пропуска были закрыты из-за обстрелов боевиков.