В районе Енакиево, Донецка и Тореза боевики разместили танки, САУ и "Грады" - разведка

Украинская сторона предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, САУ и 122-миллиметровых РСЗО "Град" в районах Енакиево, Донецка и Тореза.

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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В целом, как сообщает разведка, ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения украинских войск. В течение суток совершено 54 обстрела из стрелкового оружия, гранатометов, ЗУ-23-2, 120- и 82-миллиметровых минометов, из них 11 - Луганское, Новгородское, Троицкое, Новоселовка (Славянское направление); 39 - Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка (Донецкое направление); 4 - Гнутово, Водяное (Мариупольское направление).