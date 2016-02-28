Возле Станицы Луганской на растяжке подорвались двое мирных жителей – Тука

Об этом сегодня в своем Twitter сообщил глава Луганской ВЦА Георгий Тука.

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"Вчера в районе Станицы подорвались на растяжке двое гражданских", - написал он.

Более подробной информации пока нет.

Как сообщалось, вчера боевики обстреливали украинских военных и на Луганском направлении. Так, неприцельним огнем из миномета калибром 82 мм в районе Богуславского российские наемники пытались спровоцировать ответный огонь. Однако украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.