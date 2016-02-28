Возле Станицы Луганской на растяжке подорвались двое мирных жителей – Тука
10:50, 28 февраля 2016Война
841 0
Инцидент произошел вчера.
Возле Станицы Луганской на растяжке подорвались двое мирных жителей / moskal.in.ua
Об этом сегодня в своем Twitter сообщил глава Луганской ВЦА Георгий Тука.
Читайте такжеВ Минобороны прокомментировали выход боевиков из Широкино: террористы хотят применить тактику "удар в спину"
"Вчера в районе Станицы подорвались на растяжке двое гражданских", - написал он.
Более подробной информации пока нет.
Как сообщалось, вчера боевики обстреливали украинских военных и на Луганском направлении. Так, неприцельним огнем из миномета калибром 82 мм в районе Богуславского российские наемники пытались спровоцировать ответный огонь. Однако украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter