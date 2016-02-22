Боевики в зоне АТО активизировались: 44 вражеских обстрела, горячее всего – на Донецком направлении
Неподалеку от Красногоровки террористы применили миномет калибра 82 мм и вели снайперский обстрел.
Ночь в зоне проведения АТО была неспокойной. Поддерживаемые Россией бандформирования боевиков усилили обстрелы украинских позиций, горячее всего было на Донецком направлении. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.
Читайте такжеВозле Марьинки по неосторожности подорвались несколько военных
Зафиксировано 44 обстрела укреплений ВСУ. В районе Донецкого аэропорта противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Кроме того, в течение часа российско-террористические войска вели огонь из автоматических гранатометов по шахте Бутовка.
Неподалеку от Авдеевки, Опытного, Песков, Луганского, Новгородского, Зайцево и Троицкого враг вел огонь по украинским укреплениям, говорится в сводке штаба.
Также опорные пункты украинских военных в районе Марьинки, Водяного и Зайцево были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.