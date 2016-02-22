Боевики в зоне АТО активизировались: 44 вражеских обстрела, горячее всего – на Донецком направлении

Ночь в зоне проведения АТО была неспокойной. Поддерживаемые Россией бандформирования боевиков усилили обстрелы украинских позиций, горячее всего было на Донецком направлении. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

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Зафиксировано 44 обстрела укреплений ВСУ. В районе Донецкого аэропорта противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Кроме того, в течение часа российско-террористические войска вели огонь из автоматических гранатометов по шахте Бутовка.

Неподалеку от Авдеевки, Опытного, Песков, Луганского, Новгородского, Зайцево и Троицкого враг вел огонь по украинским укреплениям, говорится в сводке штаба.

Также опорные пункты украинских военных в районе Марьинки, Водяного и Зайцево были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.